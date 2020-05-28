"Вирус с нами надолго": в Мурманске открывают новый госпиталь, опасаясь второй волны вируса

МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Мурманская область, граничащая с Финляндией и Норвегией, готовится к возможной второй волне коронавируса и открывает новую временную больницу на 700 коек, сказал в интервью Рейтер губернатор Андрей Чибис.

“Область переходит в режим нормальной жизни, но с повышенным уровнем готовности и медицинской защиты. Мы понимаем прекрасно, что вирус, скорее всего, с нами надолго, поэтому ко второй волне мы готовимся, - сказал он. - В том числе разворачиваем временный госпиталь на почти 700 мест, полностью укомплектованный оборудованием”.

В регионе пока 137 ковидных мест, оборудованных ИВЛ, сказал Чибис. По его словам, ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода, которые могли привести к возгораниям в других регионах, в Мурманской области не используются.

Регион ждет результатов расследования, чтобы принимать решение, что делать с аппаратами далее.

В России зарегистрировано почти 380.000 подтвержденных случаев заражением коронавируса, из которых около 3.000 приходится на Мурманскую область.

Белокаменка, где Новатэк, один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа, строит завод для производства гравитационных платформ для своих будущих СПГ-проектов, стала одним из крупнейших закрытых очагов вспышки в стране.

На Белокаменку, по словам Чибиса, приходится 80% случаев заболевания коронавирусом в регионе. На стройплощадке одновременно работают около 11.000 человек, подрядчиков Новатэка. В апреле местные медики совместно с Новатэком начали массовое тестирование сотрудников.

“Рядом с поселком развернут диагностический госпиталь МЧС, мы пропускаем людей через него, через компьютерную томографию легких. Если мы видим изменения, то госпитализируем, - сказал Чибис. - Заболевшие на Белокаменке направляются в больницы Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Колы и Апатит в зависимости от их загрузки. Больные с легкой формой остаются на площадке”.

Паром Принцесса Анастасия, прежде использовавшийся для путешествий россиян по Балтийскому морю, стоит неподалеку от поселка, сказал Чибис: “После тестирования туда заселяются здоровые сотрудники, чтобы снизить плотность стройплощадки. То есть, это не госпиталь”.

Чибис, который ранее публично говорил, что компания построит завод в срок, оптимизма не растерял. По его словам, ситуация в Белокаменке стабилизировалась, и “есть предпосылки поэтапной отмены карантина у подрядчиков, задействованных в строительстве.”

“Мы не останавливали работу на площадке, хотя массовое тестирование и карантин повлияли на время разных строительных процессов, в том числе пересмотрена маршрутизация рабочих. На сроки сдачи объекта это вряд ли повлияет. Никакого срыва быть не должно”, - сказал он. (Редактор Екатерина Голубкова)