Власти Москвы: тесты на коронавирус часто ложноотрицательные

МОСКВА, 8 мая (Рейтер) - Тесты, которые используются по всей России, чтобы диагностировать заражения новым коронавирусом, часто дают неправильные результаты, сообщили в четверг власти Москвы, поставив под сомнение официальную статистику.

Прямое признание московского департамента здравоохранения было сделано в тот же день, когда мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что реальное количество зараженных коронавирусом в Москве в три раза превышает официальную цифру.

Это говорит о том, что ситуация с эпидемией, а Россия на пятом месте по количеству зараженных с 187.859 случаями, может быть еще серьезнее, чем свидетельствует официальные показатели.

Также это может значить, что носители вируса, которым доктора разрешили вернуться домой, могут заразить других людей. Рейтер удалось верифицировать один случай, когда возвращение домой пациента с отрицательным тестом закончилась болезнью и смертью человека, который жил с ним в квартире.

Российские медицинские учреждения в основном используют тесты производства государственного института “Вектор” в Новосибирске. Технология основана на так называемой полимеразной цепной реакции, или ПЦР, которая копирует и увеличивает фрагменты ДНК с генетической информацией.

“На поздних этапах заболевания ПЦР зачастую даёт ложноотрицательные результаты”, - сказано в заявлении департамента здравоохранения Москвы.

С учетом этой погрешности московские клиники стали одновременно с ПЦР использовать другие тесты на антитела к коронавирусу.

Москва стала эпицентром заражений коронавирусом в России. На нее приходится более половины подтвержденных случаев заболеваний и смертей. В апреле, после жалоб докторов на неточные результаты тестов ПЦР, она изменила свою политику в отношении тестов и стала автоматически рассматривать всех зараженных вирусной пневмонией как потенциальных носителей нового коронавируса.

В Москве также начали проводить тестирование на антитела к коронавирусу, используя тесты производства компании Inzek International Trading со штаб-квартирой в Нидерландах, что позволило диагностировать некоторых людей с клинической картиной коронавируса, но с отрицательным результатом теста ПЦР.

ПРОБЕЛЫ

Документ, с которым ознакомился Рейтер, также подтверждает, что в тестах ПЦР есть изъяны.

Исследование, проведенное на базе московской больницы 67, перепрофилированной под лечение зараженных коронавирусом, сравнивало тесты по методике ПЦР и анализ крови на антитела. В одном случае, у 34 госпитализированных пациентов с симптомами коронавирусной инфекции были отрицательные результаты ПЦР тестов, но тест на антитела смог подтвердить вирус у 13 из них, видно из протокола исследования.

В другой группе из 53 госпитализированных пациентов с положительным результатом ПЦР-тестов и симптомами коронавируса тесты на антитела в основном тоже показали положительные результаты.

В ответ на просьбу Рейтер о комментарии пресс-служба российского министерства здравоохранения сообщила, что случаи заражения коронавирусом подтверждаются не только лабораторным тестированием, но и “клинически и эпидемиологически” в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Недавняя вспышка коронавируса в воинской части Росгвардии в Сыктывкаре, столице республики Коми, по которой эпидемия ударила особенно сильно, тоже обнаружила изъяны в ПЦР-тестах.

В апреле местные медики протестировали 151 служащего этой части такими же тестами на антитела к коронавирусу производства Inzek, которые используются в Москве, после того как у нескольких их них появились подозрительные симптомы, рассказал Рейтер один из медицинских работников.

Тесты на антитела показали, что десять из них заражены коронавирусной инфекцией, однако проведенные после ПЦР тесты ни одного случая заражения не обнаружили.

После этого Росгвардия опровергла вспышку коронавируса в части, сообщила местная пресса. Но один из служащих сказал Рейтер, что, тем не менее, часть посадили на карантин.

Юрист фонда “Общественный вердикт” Эрнест Мезак, который проводит собственное расследование вспышки коронавируса в Коми, считает, что местным лидерам выгодно приукрашивать картину.

“В апреле (президент Владимир) Путин несколько раз заявлял, что руководители российских регионов будут отвечать за недоработки в борьбе с COVID-19. Это, я думаю, вынуждает региональных чиновников занижать масштабы распространения коронавируса”, - сказал он. (При участии Полины Никольской. Редактор Антон Зверев)