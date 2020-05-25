Испания примет иностранных туристов в июле

МАДРИД, 25 мая (Рейтер) - Испания призвала иностранных туристов возвращаться в июле, смягчив один из самых строгих карантинов в Европе: улицы испанских городов постепенно снова заполняются людьми, а некоторые ученики возвращаются в школы.

Вторая по посещаемости страна мира закрыла двери в марте, чтобы справиться с пандемией COVID-19, но уже пережила худшее и планирует отменить 14-дневный карантин для иностранных туристов в течение нескольких недель.

“Совершенно логично планировать летние каникулы, чтобы приехать в Испанию в июле”, - сказал министр туризма Рейес Марото радиостанции Onda Cero.

По его словам, Испания настроена на поддержку туристической отрасли, которая обычно привлекает 80 миллионов человек в год.

Тем временем Мадрид возвращается к жизни: в понедельник людям разрешили вернуться в главный парк столицы Ретиро.

“Это просто здорово, я так долго ждала этого момента. И моя собака тоже!” - сказала дизайнер интерьера Анна Пардо, выгуливая своего любимца в парке Ретиро.

Барам и ресторанам теперь разрешено открывать террасы на 50% вместимости, но посетители не допускаются внутрь помещений. Лишь немногие из них вновь открылись в Мадриде в понедельник утром, поскольку владельцы думают, стоит ли открываться для обслуживания лишь нескольких клиентов.

В то время как большинство учеников в Испании все еще должны оставаться дома и учиться онлайн, некоторые школы вновь открылись в Стране Басков.

В Испании было зарегистрировано 28.752 смерти от коронавируса и 235.772 случая заболевания, но за последнюю неделю число ежедневных смертей сократилось до менее 100.

Комментарии министра туризма, сделанные после аналогичных высказываний премьер-министра Педро Санчеса, привели к росту связанных с туризмом акций, включая гостиничного оператора Melia Hotels, который вырос на 14% в начале биржевых торгов.

В половине страны, включая популярные Канарские и Балеарские острова, было снято еще больше ограничений, поскольку карантин там перешел в фазу 2.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду: (Инти Ландауро, Ингрид Меландер, Эмма Пинедо; Перевел Калеб Дэвис. Редактор Дмитрий Антонов)