肺炎疫情：美国洛杉矶居家令或延长三个月引发众怒，市长连忙澄清

路透洛杉矶5月12日 - 美国第二大城市—洛杉矶的市长周二收回了卫生官员的主张。洛杉矶县卫生官员此前表示，居家令至少应延长至7月，这在陷入困境的居民中引发轩然大波。

洛杉矶时报(Los Angeles Times)报导了洛杉矶县卫生主管Barbara Ferrer的主张。她发表这番言论之际，美国其他城市和州开始放松抗疫措施。

“我想让人们放心，我认为当新闻说我们至少还要在三个月内维持现状时，人们会突然感到非常恐慌，而事实并非如此，”洛杉矶市长Eric Garcetti接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说。

“我认为，很简单，她的意思是，未来三个月如果没有保护措施和卫生指令，我们不会完全重新开放洛杉矶或美国任何地方。我认为，我们知道时间可能比三个月还要长，”Garcetti表示。

路透周二未联系到Ferrer置评。卫生统计数据显示，3月以来洛杉矶县新冠疫情导致的每日死亡人数和新增病例数量都在上升。

加州州长Gavin Newsom周二表示，加州部分地区可以开始允许食客在一定情况下堂食，有路边取货(curbside pickup)的户外购物中心可以重新开放。(完) (编译 杜明霞；审校 徐文焰)