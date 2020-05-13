肺炎疫情：抗疫不分你我他，美国两党州长呼吁少点党派味多点援助

路透纽约/华盛顿5月13日 - 两个主要政党的州长周三敦促华盛顿特区的议员抛弃党派之争，为因抗疫而面临经济崩溃的美国城市和州提供纾困。

美国众议院民主党人周二提出逾3万亿美元的新冠疫情纾困方案，向州、企业、食品支持方和家庭提供融资，但遭到参议院共和党人的断然拒绝。

全美州长协会(NGA)没有特别提及周二遭遇共和党人挑战的议案，但要求国会提供”国家紧急财政纾困”。

“这不是红色州和蓝色州的危机……危机不是攻击民主党或共和党人。危机攻击美国人，”该协会主席、马里兰州共和党籍州长Larry Hogan及其副主席、纽约州民主党籍州长库莫在一份声明中表示，这两种颜色指的是各自所属的党派。

“州长们指望华盛顿的领导人共同努力，将党争放在一边，为了美国民众完成这个任务，”他们称。

法案包括为各州和地方政府提供近一万亿美元，此次疫情已造成美国近140万人感染，超过8.2万人死亡。

国会共和党人想暂缓讨论新的疫情援助，直到对国会3月初批准的近三万亿美元援助产生的效果有一个评估。

“这是一份到达即死的法案，”共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)谈到众议院的法案时表示。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔周三称，迄今为止美国的响应”特别迅速和有力”，但他呼吁进一步增加支出，来缓解疫情相关封锁措施的影响。

纽约市长、民主党人白思豪(Bill de Blasio)敦促特朗普总统做一个”改变者” 并支持增加拨款。 (完) (编译 戴素萍/张荻； 审校 李爽/王灿)