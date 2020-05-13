肺炎疫情：美國洛杉磯居家令或延長三個月引發眾怒，市長連忙澄清

路透洛杉磯5月12日 - 美國第二大城市—洛杉磯的市長周二收回了衛生官員的主張。洛杉磯縣衛生官員此前表示，居家令至少應延長至7月，這在陷入困境的居民中引發軒然大波。

洛杉磯時報(Los Angeles Times)報導了洛杉磯縣衛生主管Barbara Ferrer的主張。她發表這番言論之際，美國其他城市和州開始放鬆抗疫措施。

“我想讓人們放心，我認為當新聞說我們至少還要在三個月內維持現狀時，人們會突然感到非常恐慌，而事實並非如此，”洛杉磯市長Eric Garcetti接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時說。

“我認為，很簡單，她的意思是，未來三個月如果沒有保護措施和衛生指令，我們不會完全重新開放洛杉磯或美國任何地方。我認為，我們知道時間可能比三個月還要長，”Garcetti表示。

路透周二未聯繫到Ferrer置評。衛生統計數據顯示，3月以來洛杉磯縣新冠疫情導致的每日死亡人數和新增病例數量都在上升。

加州州長Gavin Newsom周二表示，加州部分地區可以開始允許食客在一定情況下堂食，有路邊取貨(curbside pickup)的戶外購物中心可以重新開放。(完) (編譯 杜明霞；審校 徐文焰)