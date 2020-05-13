肺炎疫情：抗疫不分你我他，美國兩黨州長呼籲少點黨派味多點援助

路透紐約/華盛頓5月13日 - 兩個主要政黨的州長周三敦促華盛頓特區的議員拋棄黨派之爭，為因抗疫而面臨經濟崩潰的美國城市和州提供紓困。

美國眾議院民主黨人周二提出逾3萬億美元的新冠疫情紓困方案，向州、企業、食品支持方和家庭提供融資，但遭到參議院共和黨人的斷然拒絕。

全美州長協會(NGA)沒有特別提及周二遭遇共和黨人挑戰的議案，但要求國會提供”國家緊急財政紓困”。

“這不是紅色州和藍色州的危機……危機不是攻擊民主黨或共和黨人。危機攻擊美國人，”該協會主席、馬里蘭州共和黨籍州長Larry Hogan及其副主席、紐約州民主黨籍州長庫莫在一份聲明中表示，這兩種顏色指的是各自所屬的黨派。

“州長們指望華盛頓的領導人共同努力，將黨爭放在一邊，為了美國民眾完成這個任務，”他們稱。

法案包括為各州和地方政府提供近一萬億美元，此次疫情已造成美國近140萬人感染，超過8.2萬人死亡。

國會共和黨人想暫緩討論新的疫情援助，直到對國會3月初批準的近三萬億美元援助產生的效果有一個評估。

“這是一份到達即死的法案，”共和黨參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)談到眾議院的法案時表示。

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席鮑威爾周三稱，迄今為止美國的響應”特別迅速和有力”，但他呼籲進一步增加支出，來緩解疫情相關封鎖措施的影響。

紐約市長、民主黨人白思豪(Bill de Blasio)敦促特朗普總統做一個”改變者” 並支持增加撥款。 (完) (編譯 戴素萍/張荻； 審校 李爽/王燦)