《焦点》WHO警告新冠危机中抗疫物资供应受扰，寻求更多航空运输能力

路透日内瓦4月28日 - 世界卫生组织(WHO)周二呼吁增加空中运输能力，向新冠疫情正在扩散的地区，特别是拉丁美洲，增加运送诊断试剂和防护设备。

世卫组织运营支持和后勤主管Paul Molinaro表示，今年4月，全球疫苗付运受扰，如果这种情况持续到5月，将会导致常规免疫接种和预防其它疾病爆发方面出现缺口。

他表示，联合国世界粮食计划署也报告称，部分食品供应链首次出现中断，”可能会造成严重影响”。

“我们看到，我们相当依赖的用于运送物资的国际航空运输系统逐渐关闭。所以，我们现在需要寻找解决这个问题的办法，”Molinaro在日内瓦的虚拟新闻简报会上称。

他说，阿拉伯联合酋长国已经提供飞机到中国提取物资，然后通过一个迪拜中心进行分配。他还说，其他国家也提供了其航空资产。

“对于商用飞机，我们总是愿意接受更多的报价，我们不断呼吁提供更多资产报价，或极其优惠的航空货运报价，”Molinaro说。

他说，在此次冠状病毒危机期间，需求激增，世卫组织已设法获得和分发了110万个诊断试剂盒，另外150万个即将到货。世界卫生组织已经从一些优惠的价格中受益，并计划通过合作来获得900万个检测试剂盒。

据路透最新统计，全球约有303万人感染新型冠状病毒，210,263人死亡。

他说，巴拿马将成为拉丁美洲个人防护装备和其他物资的区域分配中心，此前由于距离和其他问题而推迟了向该地区的物资配送。

他说:”我们从一开始就意识到，向拉丁美洲供应物资是有困难的，当时(该地区)的形势并不严峻，我们把精力集中在其他地区。”

“当然，情况已经发生了变化，我们目前计划下将一批采购和批量采购的物资，至少PPE(个人防护装备)运送到该地区，在检测试剂盒计划方面也会分配给该地区。”(完) (编译 刘静；审校 母红)