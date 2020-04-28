《焦點》WHO警告新冠危機中抗疫物資供應受擾，尋求更多航空運輸能力

路透日內瓦4月28日 - 世界衛生組織(WHO)周二呼籲增加空中運輸能力，向新冠疫情正在擴散的地區，特別是拉丁美洲，增加運送診斷試劑和防護設備。

世衛組織運營支持和後勤主管Paul Molinaro表示，今年4月，全球疫苗付運受擾，如果這種情況持續到5月，將會導致常規免疫接種和預防其它疾病爆發方面出現缺口。

他表示，聯合國世界糧食計劃署也報告稱，部分食品供應鏈首次出現中斷，”可能會造成嚴重影響”。

“我們看到，我們相當依賴的用於運送物資的國際航空運輸系統逐漸關閉。所以，我們現在需要尋找解決這個問題的辦法，”Molinaro在日內瓦的虛擬新聞簡報會上稱。

他說，阿拉伯聯合酋長國已經提供飛機到中國提取物資，然後通過一個迪拜中心進行分配。他還說，其他國家也提供了其航空資產。

“對於商用飛機，我們總是願意接受更多的報價，我們不斷呼籲提供更多資產報價，或極其優惠的航空貨運報價，”Molinaro說。

他說，在此次冠狀病毒危機期間，需求激增，世衛組織已設法獲得和分發了110萬個診斷試劑盒，另外150萬個即將到貨。世界衛生組織已經從一些優惠的價格中受益，並計劃通過合作來獲得900萬個檢測試劑盒。

據路透最新統計，全球約有303萬人感染新型冠狀病毒，210,263人死亡。

他說，巴拿馬將成為拉丁美洲個人防護裝備和其他物資的區域分配中心，此前由於距離和其他問題而推遲了向該地區的物資配送。

他說:”我們從一開始就意識到，向拉丁美洲供應物資是有困難的，當時(該地區)的形勢並不嚴峻，我們把精力集中在其他地區。”

“當然，情況已經發生了變化，我們目前計劃下將一批採購和批量採購的物資，至少PPE(個人防護裝備)運送到該地區，在檢測試劑盒計劃方面也會分配給該地區。”(完) (編譯 劉靜；審校 母紅)