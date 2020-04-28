《焦点》纽约州长称新入院新冠病例降至一个月低点，为重启经济做准备

路透4月28日 - 美国纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)周二表示，该州新增入院新冠病例降至一个月最低，并制定计划雇佣数千疫情调查人员为重启经济做准备。

库莫还批评了联邦机构、情报机关以及主流媒体，称他们未能足够早地”吹响号角”，同时辩称疫情防控的主要责任不应由各州承担。

“大家都在哪里？”库莫在每日例行记者会上反问道，他指的是去年12月有关中国正在应对一种致命新病毒的消息出现后美国最初的反应。”州长不用管全球大流行。”

路透统计显示，美国的新冠病毒死亡人数超过56,000人，为全球最高。纽约占其中的近一半。

库莫称，纽约新冠病毒新住院病例三日滚动平均数周一下降到953例，他并表示插管和总住院病例也减少。

这是自3月24日以来，新住院病例首次低于1,000人。周一又有335名纽约人病亡，约比三天前少100人。

随着此类指标有不断改善的趋势，库莫近几天来已将重点转移至重新开放纽约州，该州的封锁将至少持续到5月15日。库莫表示，新冠病例较少的地区将比重灾区纽约市更快重启。

他宣布成立一个由百位企业、社区和民间领袖组成的顾问委员会，帮助引导重启。

“我们希望重新开放，但希望是在不造成更多人感染、或压垮医院系统的情况下进行。”库莫说。

他透露，计划为每10万人配备30名接触者追踪人员(contact tracers)，这意味着基于纽约州1,900万的人口，需要5,700名这种工作人员。接触者追踪人员负责追踪每一个与感染者有过接触的人，让这些人可以处于监控和隔离状态，这样做被视为控制疫情的关键。大幅扩大病毒检测能力对遏制疫情也很关键。

“保持低感染率就是要尽早发现感染者，让他们知道这一点，然后追踪并隔离，”库莫称。

库莫称，纽约州将遵循美国联邦疾病控制和预防中心(CDC)的指南意见，在住院患者连续减少14天后再重启经济活动，但他没有具体说明该州哪些地区已经达到该标准。

整体来说，纽约州住院患者已经连续15天下降，其中周一减少173人。(完) (编译 张荻/张若琪/杜明霞；审校 汪红英/陈宗琦/戴素萍)