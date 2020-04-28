《焦點》紐約州長稱新入院新冠病例降至一個月低點，為重啟經濟做準備

路透4月28日 - 美國紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)周二表示，該州新增入院新冠病例降至一個月最低，並制定計劃雇傭數千疫情調查人員為重啟經濟做準備。

庫莫還批評了聯邦機構、情報機關以及主流媒體，稱他們未能足夠早地”吹響號角”，同時辯稱疫情防控的主要責任不應由各州承擔。

“大家都在哪里？”庫莫在每日例行記者會上反問道，他指的是去年12月有關中國正在應對一種致命新病毒的消息出現後美國最初的反應。”州長不用管全球大流行。”

路透統計顯示，美國的新冠病毒死亡人數超過56,000人，為全球最高。紐約占其中的近一半。

庫莫稱，紐約新冠病毒新住院病例三日滾動平均數周一下降到953例，他並表示插管和總住院病例也減少。

這是自3月24日以來，新住院病例首次低於1,000人。周一又有335名紐約人病亡，約比三天前少100人。

隨著此類指標有不斷改善的趨勢，庫莫近幾天來已將重點轉移至重新開放紐約州，該州的封鎖將至少持續到5月15日。庫莫表示，新冠病例較少的地區將比重災區紐約市更快重啟。

他宣布成立一個由百位企業、社區和民間領袖組成的顧問委員會，幫助引導重啟。

“我們希望重新開放，但希望是在不造成更多人感染、或壓垮醫院系統的情況下進行。”庫莫說。

他透露，計劃為每10萬人配備30名接觸者追蹤人員(contact tracers)，這意味著基於紐約州1,900萬的人口，需要5,700名這種工作人員。接觸者追蹤人員負責追蹤每一個與感染者有過接觸的人，讓這些人可以處於監控和隔離狀態，這樣做被視為控制疫情的關鍵。大幅擴大病毒檢測能力對遏制疫情也很關鍵。

“保持低感染率就是要盡早發現感染者，讓他們知道這一點，然後追蹤並隔離，”庫莫稱。

庫莫稱，紐約州將遵循美國聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的指南意見，在住院患者連續減少14天后再重啟經濟活動，但他沒有具體說明該州哪些地區已經達到該標準。

整體來說，紐約州住院患者已經連續15天下降，其中周一減少173人。(完) (編譯 張荻/張若琪/杜明霞；審校 汪紅英/陳宗琦/戴素萍)