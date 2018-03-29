test: 焦点：上海原油期货面世 油市全球化不再缺一角

路透新加坡3月28日 - 上海期货交易所本周推出原油期货，投资人首次得以利用全球油市的供需动能差异来谋取利益。

直到现在，油市一直是由两大金融期货工具—西德克萨斯中质油(WTI)和欧洲布兰特原油所主导。

WTI是美国原油的主要指标，也是美国石油行业的重要对冲工具。布兰特原油则是欧洲、中东和非洲油价的主要指标。这两者均受到行业和金融交易员的广泛使用。

亚洲虽是全球最大且成长最快速的石油消费者，但迄今仍欠缺这方面的金融工具。之前新加坡、日本和迪拜均试图建立这种工具，但都没有被广泛采纳。

上海原油期货或许已经弥补了这个空白，只要它本周的交易量能守住最初的热情。

上海原油期货的成功，将意味着全球三大油市都有了反映各自特色的供需驱动因素的指标。全球三大油市分别是亚太(APAC)、欧洲、中东及非洲(EMEA)市场。

中国石油需求占亚洲消费的25%以上，占全球的近10%。

“希望它(上海原油期货)获得诸多动能，让我们最终能有三个成熟的全球指标，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna称。