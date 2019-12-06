CORRECTED-(OFFICIAL)-BRIEF-Domo Reports Q3 Non-GAAP Loss Per Share $0.85 (Dec. 5)

(Corrects ninth bullet to say adjusted loss per share forecast is between “$3.85 and $3.89”, not “$3.88 and $3.92” after the company clarified)
Dec 5 (Reuters) - Domo Inc:
* DOMO ANNOUNCES FISCAL 2020 THIRD QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q3 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.85
* Q3 REVENUE $44.8 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $41.8 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-1.01 — REFINITIV IBES DATA
* QTRLY SUBSCRIPTION REVENUE WAS $37.8 MILLION, AN INCREASE OF 24% YEAR OVER YEAR
* SEES FY REVENUE IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $172.2 MILLION TO $173.2 MILLION
* SEES FY NON-GAAP NET LOSS PER SHARE IS EXPECTED TO BE BETWEEN $3.85 AND $3.89
* FY2020 EARNINGS PER SHARE VIEW $-4.04, REVENUE VIEW $168.2 MILLION — REFINITIV IBES DATA
* Q4 REVENUE VIEW $43.9 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: