Mergers & Acquisitions - Americas
December 20, 2019 / 7:00 AM / Updated an hour ago

CORRECTED-BRIEF-Brazil's Tupy To Buy From FCA Teksid's Cast Iron Components Unit

1 Min Read

(Corrects title to say Tupy will buy Teksid’s cast iron components unit, not the whole company.)

Dec 20 (Reuters) - Tupy SA:

* TUPY ACQUIRES TEKSID’S CAST IRON COMPONENTS BUSINESS FROM FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

* AMOUNT PAYABLE BY TUPY TO FCA AT CLOSING IS EUR 210 MILLION

* COMBINED COMPANIES WOULD HAVE HAD MORE THAN EUR 1.5 BILLION IN REVENUES IN 2018

* TEKSID’S ALUMINUM BUSINESS IS NOT INCLUDED IN TRANSACTION AND WILL REMAIN PART OF FCA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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