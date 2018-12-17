Company News
December 17, 2018 / 12:42 PM / Updated 28 minutes ago

CORRECTED-BRIEF-Trinity Industries Says CFO James Perry To Leave

1 Min Read

(Corrects headline to say CFO, not CEO, is leaving)

Dec 17 (Reuters) - Trinity Industries Inc:

* TRINITY INDUSTRIES, INC. ANNOUNCES EXECUTIVE CHANGES

* TRINITY INDUSTRIES INC - JAMES PERRY, CHIEF FINANCIAL OFFICER, TO LEAVE

* TRINITY INDUSTRIES - PERRY WILL REMAIN IN CHIEF FINANCIAL OFFICER ROLE UNTIL TRINITY HAS FILED ITS ANNUAL REPORT ON FORM 10-K

* TRINITY INDUSTRIES INC - THAT MELENDY LOVETT WILL ASSUME ROLE OF SENIOR VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

* TRINITY INDUSTRIES - PLANS TO ENTER TRANSITION AGREEMENT WITH PERRY CONSISTENT WITH TERMS OF CO’S EXECUTIVE OFFICERS’ TRANSITION COMPENSATION PLAN

* TRINITY INDUSTRIES INC - RELLE HOWARD, WILL ASSUME ROLE OF TRINITY’S CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.