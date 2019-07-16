Mergers & Acquisitions - Americas
July 16, 2019 / 12:57 PM / in 33 minutes

CORRECTED-BRIEF-Convelo Therapeutics Enters Worldwide Collaboration with Genentech

1 Min Read

(Corrects headline to “Convelo Therapeutics Enters Worldwide Collaboration with Genentech” from “Convelo Therapeutics to Acquire Genentech”. Also corrects source to “Convelo Therapeutics” from “Roche Holding AG”)

July 16 (Reuters) - CONVELO THERAPEUTICS:

* CONVELO THERAPEUTICS ENTERS INTO COLLABORATION AND OPTION TO ACQUIRE AGREEMENT WITH GENENTECH TO DISCOVER NOVEL REMYELINATING THERAPIES

* CONVELO THERAPEUTICS - CONVELO WILL RECEIVE AN UNDISCLOSED UPFRONT PAYMENT AND RESEARCH SUPPORT FROM GENENTECH.

* CONVELO THERAPEUTICS - CONVELO AND GENENTECH WILL COLLABORATE TO DISCOVER NOVEL REMYELINATION THERAPIES FOR MS AND OTHER MYELIN DISORDERS

* CONVELO - GENENTECH RETAINS EXCLUSIVE OPTION TO ACQUIRE OUTSTANDING STOCK OF CONVELO FOR ADDITIONAL UNDISCLOSED PAYMENT & DOWNSTREAM MILESTONES. Source text for Eikon: Further company coverage:

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