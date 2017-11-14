FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Cellectis says cash position at Sept. 30 of $304.1 million
Sections
Featured
Moore asked to withdraw as new accuser steps forward
Politics
Moore asked to withdraw as new accuser steps forward
Kremlin seeks positive news stories from companies
Exclusive
Russia
Kremlin seeks positive news stories from companies
Life inside Rohingya refugee camps
Focus 360
Life inside Rohingya refugee camps
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Healthcare
November 14, 2017 / 8:42 AM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Cellectis says cash position at Sept. 30 of $304.1 million

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 14 (Reuters) - CELLECTIS SA:

* ANNOUNCED ON MONDAY: CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS AT SEPT 30 STOOD AT $304.1 MLN VS $271.2 MLN AT JUNE 30

* Q3 TOTAL REVENUES AND OTHER INCOME $7.3 MLN VS $12.6 MLN YEAR AGO

* Q3 FINANCIAL LOSS $3.4 MLN VS LOSS OF $1.2 MLN YEAR AGO

* Q3 NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS $26.2 MLN VS LOSS OF $14.1 MLN YEAR AGO

* EXPECTS ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS CURRENT OPERATIONS INTO 2020

Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.