BRIEF-Cellectis says cash position at Sept. 30 of $304.1 million

Nov 14 (Reuters) - CELLECTIS SA:
* ANNOUNCED ON MONDAY: CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS AT SEPT 30 STOOD AT $304.1 MLN VS $271.2 MLN AT JUNE 30
* Q3 TOTAL REVENUES AND OTHER INCOME $7.3 MLN VS $12.6 MLN YEAR AGO
* Q3 NET LOSS ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS $26.2 MLN VS LOSS OF $14.1 MLN YEAR AGO
* EXPECTS ITS CASH, CASH EQUIVALENTS AND CURRENT FINANCIAL ASSETS WILL BE SUFFICIENT TO FUND ITS CURRENT OPERATIONS INTO 2020
Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)