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October 21, 2019 / 10:41 AM / Updated 24 minutes ago

CORRECTED-BRIEF-Upstream Security Closes Series B Investment From Renault, Volvo Group, Hyundai, Natiowide

1 Min Read

(Corrects to change source to Upstream Security from Renault SA)

Oct 21 (Reuters) - Upstream Security:

* UPSTREAM SECURITY CLOSES $30 MILLION SERIES B INVESTMENT FROM RENAULT, VOLVO GROUP, HYUNDAI, NATIONWIDE

* UPSTREAM SECURITY - SYNDICATE OF INVESTORS INVESTED $30 MILLION IN A SERIES B FUNDING ROUND, BRINGING COMPANY’S TOTAL INVESTMENT TO DATE TO $41 MILLION

* UPSTREAM SECURITY -ROUND LED BY RENAULT VENTURE CAPITAL & INCLUDED VOLVO GROUP VENTURE CAPITAL, HYUNDAI, HYUNDAI AUTOEVER, NATIONWIDE VENTURES, OTHERS Source text for Eikon:

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