FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Corrections News
March 7, 2018 / 3:04 PM / Updated 12 hours ago

CORRECTED-BRIEF-Pfeiffer Vacuum Technology to propose dividend of 2 euros/shr

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects to clarify that the total volume (not the annual volume) of the three-year investment plan amounts to 150 mln euros)

March 7 (Reuters) - PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG:

* HIGHER INVESTMENTS INDUCE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD TO PROPOSING TO ANNUAL GENERAL MEETING A DIVIDEND PAYOUT OF EUR 2.00 PER SHARE

* NEW STRATEGY SUPPORTS SIGNIFICANTLY INCREASED ANNUAL INVESTMENT DURING THREE YEAR INVESTMENT PLAN, TOTAL INVESTMENT VOLUME OF EUR 150 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.