Healthcare
April 8, 2020 / 4:06 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Northern Data Resolves On Capital Increase

1 Min Read

April 8(Reuters) - NORTHERN DATA AG (former NORTHERN BITCOIN AG):

* RESOLVES ON CAPITAL INCREASE AGAINST CASH CONTRIBUTIONS FROM AUTHORIZED CAPITAL WITH PRIVATE PLACEMENT

* TO INCREASE COMPANY’S ISSUED SHARE CAPITAL FROM EUR 11,162,250.00 TO UP TO EUR 11,720,362.00

* TO ISSUE UP TO 558,112 NEW NO-PAR VALUE ORDINARY BEARER SHARES, WHICH CORRESPONDS TO 5% OF CURRENT SHARE CAPITAL

* NEW SHARES WILL BE OFFERED EXCLUSIVELY TO INSTITUTIONAL INVESTORS VIA PRIVATE PLACEMENT USING ACCELERATED BOOKBUILDING PROCESS

* NET PROCEEDS TO STRENGTHEN BALANCE SHEET, INCREASE LIQUIDITY AND FREE FLOAT OF SHARES, ACCELERATE GROWTH OF BUSINESS ACTIVITIES

Source text for Eikon:

Further company coverage:

Gdansk Newsroom

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