CORRECTED-BRIEF-Sports Direct Offers To Buy Findel For 139.2 Mln Stg

(Corrects to drop extraneous words from headline)
March 4 (Reuters) - Sports Direct International PLC:
* TO ACQUIRE 6 MILLION FINDEL SHARES AT A PRICE OF 161 PENCE PER FINDEL SHARE FROM A SINGLE SHAREHOLDER, CITY FINANCIAL ABSOLUTE EQUITY FUND
* FINDEL SHAREHOLDERS SHALL BE ENTITLED TO RECEIVE 161 PENCE IN CASH FOR EACH FINDEL SHARE
* CO INTENDS TO WORK CLOSELY WITH FINDEL TO EXPAND THEIR EXISTING COMMERCIAL ARRANGEMENTS FOR BENEFIT OF BOTH COS
* HAS NO INTENTION TO MAKE ANY CHANGES TO CONTINUED EMPLOYMENT OF FINDEL’S EMPLOYEES AND MANAGEMENT
* OFFER WILL BE FINANCED FROM EXISTING CASH RESOURCES OF SPORTS DIRECT
* HAS NO INTENTION TO MAKE ANY CHANGES TO STRATEGIC PLANS FOR FINDEL
* EXPECTED THAT THERE WILL BE NO REPERCUSSIONS ON EMPLOYMENT OR LOCATIONS OF FINDEL’S PLACES OF BUSINESS
* SPORTS DIRECT DOES NOT BELIEVE THAT OFFER WILL AFFECT SPORTS DIRECT GROUP
* FOLLOWING ACQUISITION, CO TO, IN AGGREGATE, HOLD 31.9 MILLION FINDEL SHARES, 36.8 PERCENT OF FINDEL’S ISSUED SHARE CAPITAL, AND VOTING RIGHTS Source text for Eikon: Further company coverage: