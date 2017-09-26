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CORRECTED-BRIEF-UK's SFO to bring charges against Afren's ex-CEO, COO
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September 26, 2017 / 9:34 AM / 24 days ago

CORRECTED-BRIEF-UK's SFO to bring charges against Afren's ex-CEO, COO

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to say UK’s SFO will bring charges against Afren’s ex-CEO and COO; SFO has not charged them)

Sept 26 (Reuters) - UK‘S SERIOUS FRAUD OFFICE (SFO):

* TOMORROW SFO WILL BRING CHARGES AGAINST THE EX-CEO AND COO OF FORMER FTSE 250 OIL AND GAS EXPLORATION COMPANY, AFREN PLC‍​

* EX-CEO AND COO STAND ACCUSED OVER PAYMENTS THEY RECEIVED VIA SECRET COMPANIES THEY CONTROLLED RELATING TO OVER $400 MILLION OF NIGERIA BUSINESS DEALS‍​

* ALLEGED FRAUD IS CLAIMED TO HAVE LED TO THE COLLAPSE OF THE $2.6 BILLION OIL GIANT BY THEIR ADMINISTRATORS‍​

* ADMINISTRATORS IN RELATED CIVIL CLAIMS ARE SEEKING DAMAGES IN EXCESS OF $500 MILLION FROM THE DEFENDANTS AND A NIGERIAN ASSOCIATE ‍​ Link to press release: (bit.ly/2wS5Yfw)

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