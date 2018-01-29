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#Corrections News
January 29, 2018 / 1:27 PM / in 2 hours

CORRECTED-BRIEF-Telenor's Grameenphone posts Q4 earnings and capex below forecast

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects in headline to Q4 from Q3)

Jan 29 (Reuters) - Telenor Asa:

* TELENOR‘S GRAMEENPHONE Q4 EBITDA BEFORE ITEMS NOK ‍1,876​ MILLION (REUTERS POLL NOK 1,904 MILLION)

* TELENOR‘S GRAMEENPHONE Q4 REVENUE NOK ‍3,190​ MILLION (REUTERS POLL NOK 3,332 MILLION)

* TELENOR‘S GRAMEENPHONE Q4 CAPEX NOK ‍470​ MILLION VERSUS YEAR-AGO NOK 567 MILLION

* TELENOR‘S GRAMEENPHONE ‍TOTAL REVENUES IN LOCAL CURRENCY INCREASED BY 8% WHILE SUBSCRIPTION & TRAFFIC REVENUES INCREASED BY 12%​

* TELENOR‘S GRAMEENPHONE ‍DURING QUARTER NUMBER OF SUBSCRIPTIONS INCREASED BY 1.446 MILLION TO 65.329 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)

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