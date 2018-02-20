CORRECTED-BRIEF-Worldline FY Net Income Group Share Down At ‍105​ Million Euros ​

(Adds period in the headline.)
Feb 20 (Reuters) - WORLDLINE SA:
* FY REVENUE EUR 1.59 BILLION VERSUS EUR 1.31 BILLION YEAR AGO
* FY NET INCOME GROUP SHARE EUR 105 MILLION VERSUS EUR 144.2 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING MARGIN WAS AT 21.0 PERCENT OF REVENUE VERSUS 18.6 PERCENT YEAR AGO
* BOARD OF DIRECTORS DECIDED TO PROPOSE NO DIVIDEND ON 2017 RESULTS
* IN 2018, SEES ORGANIC GROWTH OF REVENUE, AT CONSTANT SCOPE AND EXCHANGE RATES, OF BETWEEN 5 PERCENT AND 7 PERCENT
* IN 2018, TARGETS AN OMDA MARGIN BETWEEN 22 PERCENT AND 23 PERCENT
* IN 2018, AIMS FOR FREE CASH FLOW AT BETWEEN EUR 200 MILLION TO EUR 210 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)