FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Corrections News
March 2, 2018 / 5:58 AM / in 13 hours

REFILE-BRIEF-Mobilezone FY EBIT At CHF 50.1 Million ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects source text link)

March 2 (Reuters) - MOBILEZONE AG:

* FY SALES IN THE AMOUNT OF CHF 1,172 MILLION, AN INCREASE OF 7.7 PERCENT OVER THE PREVIOUS YEAR’S FIGURE‍​

* FY OPERATING PROFIT (EBIT) TOTAL OF CHF 50.1 MILLION (2016: CHF 48.5 MILLION)‍​

* FY PROFIT DECREASED BY CHF 0.9 MILLION TO CHF 35.2 MILLION DUE TO A ONE-TIME TAX LIABILITY IN SWITZERLAND

* DIVIDEND OF CHF 0.60 PER REGISTERED SHARE WILL BE PROPOSED

* FOR FISCAL YEAR 2018 MOBILEZONE EXPECTS OPERATING PROFIT (EBIT) IN THE RANGE OF CHF 55 – 60 MILLION

* MOBILEZONE - PLANS TO CONTINUE ITS PRESENT ATTRACTIVE DIVIDEND POLICY AND TO DISBURSE UP TO 75 PERCENT OF THE CONSOLIDATED PROFIT Source text - bit.ly/2tfUyRJ Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.