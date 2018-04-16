FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Corrections News
April 16, 2018 / 12:23 PM / Updated an hour ago

CORRECTED-BRIEF-SBI Confirms CBI Summoning Co's Frankfurt Office CEO in PNB Fraud Case

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to clarify that CBI summoned CEO of co’s Frankfurt office, not company CEO)

April 16 (Reuters) - State Bank Of India:

* CBI REQUESTED APPEARANCE OF CEO AND A DEALING OFFICER FROM FRANKFURT FOREIGN OFFICE AND SBI (MAURITIUS)

* SAYS CBI’S REQUEST FOR APPEARANCE WOULD NOT HAVE ANY MATERIAL IMPACT ON SBI

* SBI - APPEARANCE ASKED FOR THOSE WHO HANDLED BUYERS' CREDIT BACKED BY LOUS OF PNB'S BRADY HOUSE BRANCH TO UNDERSTAND PROCESS AT CO'S OVERSEAS OFFICE Source text - bit.ly/2IVdZSD Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.