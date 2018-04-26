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April 26, 2018 / 6:36 AM / Updated 2 hours ago

REFILE-BRIEF-Hgcapital Trust- Hg sells Radius To Vistra

Reuters Staff

1 Min Read

(Adds dropped word)

April 26 (Reuters) - HgCapital Trust PLC:

* HG, MANAGER OF HGCAPITAL TRUST PLC (‘ COMPANY’), TODAY ANNOUNCES SALE OF RADIUS TO VISTRA

* COMPANY WILL REALISE ESTIMATED CASH PROCEEDS OF APPROXIMATELY £18.8 MILLION ON COMPLETION OF THIS TRANSACTION

* WOULD REPRESENT AN UPLIFT OF £2.9 MILLION (18%) OR 8 PENCE PER SHARE OVER CARRYING VALUE OF £15.9 MILLION IN NET ASSET VALUE (‘NAV’) OF COMPANY AT 31 MARCH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Carolyn Cohn)

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