(Corrects headline to show Avtovaz turns to Q1 profit, not profit down)

April 26 (Reuters) - Avtovaz PAO:

* Q1 NET PROFIT RUB 574 MILLION VERSUS LOSS RUB 2.79 BILLION YEAR AGO

* Q1 REVENUE RUB 64.76 BILLION VERSUS RUB 45.98 BILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2Jva67l Further company coverage: (Gdynia Newsroom)