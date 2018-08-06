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Corrections News
August 6, 2018 / 5:55 PM / Updated an hour ago

CORRECTED-BRIEF-Vilmorin & Cie Sales For The Fiscal Year Fall To 1.35 Billion Euros

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects headline to show sales fell to 1.35 billion euros, not rose to 1.41 billion euros)

Aug 6 (Reuters) - VILMORIN & CIE SA:

* REG-VILMORIN & CIE : SALES FOR THE FISCAL YEAR ON JUNE 30, 2018

* OUTLOOK FOR 2017-2018: CONFIRMATION OF A LOWER CURRENT OPERATING MARGIN RATE

* FY SALES EUR 1.35 BILLION VERSUS EUR 1.41 BILLION YEAR AGO

* STRONG BUSINESS INCREASE FOR Q4 2017-2018: +10.9% ON A LIKE-FOR-LIKE BASIS

* NET INCOME FOR FISCAL YEAR WILL BE LOWER THAN THAT OF 2016-2017,

* ON CONTRIBUTION OF ITS ASSOCIATED COMPANIES: IT WILL BE BELOW CONTRIBUTION OF 2016-2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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