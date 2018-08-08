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August 8, 2018 / 10:52 PM / Updated an hour ago

CORRECTED-(OFFICIAL)-BRIEF-Talos Energy Announces Second Quarter 2018 Financial And Operational Results (Aug 6)

Reuters Staff

1 Min Read

(Corrects fifth bullet to say Q2 loss per share was $1.69, not $1.38)

Aug 8 (Reuters) - Talos Energy Inc:

* TALOS ENERGY ANNOUNCES SECOND QUARTER 2018 FINANCIAL AND OPERATIONAL RESULTS

* TALOS ENERGY INC - REAFFIRMED PREVIOUSLY RELEASED PRO FORMA FULL YEAR 2018 PRODUCTION, EXPENSES AND CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE

* TALOS ENERGY INC - QTRLY TOTAL PRODUCTION VOLUMES 3,915 MBOE

* TALOS ENERGY INC - QTRLY TOTAL REVENUE $203.9 MILLION VERSUS $95.4 MILLION

* TALOS ENERGY INC - QTRLY NET LOSS PER COMMON SHARE $1.69 Source text for Eikon: Further company coverage:

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