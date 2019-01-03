Regulatory News - Americas
January 3, 2019 / 2:27 AM / Updated 2 hours ago

CORRECTED-BRIEF-Teva And Amgen Resolve Ongoing Dispute Over Teva's Generic Cinacalcet HCl Product

1 Min Read

(Corrects spelling of drug in headline and first bullet)

Jan 2 (Reuters) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd :

* TEVA AND AMGEN RESOLVE ONGOING DISPUTE OVER TEVA’S GENERIC CINACALCET HCL PRODUCT

* TEVA WILL PAY AMGEN AN UNDISCLOSED AMOUNT AS PART OF THE SETTLEMENT

* THE AMOUNT AND OTHER TERMS OF SETTLEMENT REMAIN CONFIDENTIAL

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES- LITIGATION BETWEEN PARTIES TO BE ENDED

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES- CO AGREED TO STOP SELLING ITS GENERIC PRODUCT UNTIL LICENSE DATE IN MID 2021, OR EARLIER UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES Source text for Eikon: Further company coverage:

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