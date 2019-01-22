REFILE-BRIEF-Patisserie Holdings Appoints Partners At KPMG As Administrators

(Refiles to fix typo in headline)
Jan 22 (Reuters) - Patisserie Holdings PLC:
* DIRECTORS HAVE APPOINTED PARTNERS AT KPMG AS ADMINISTRATORS TO COMPANY AND ITS VARIOUS SUBSIDIARIES
* AS A DIRECT RESULT OF SIGNIFICANT FRAUD REFERRED TO IN PREVIOUS ANNOUNCEMENTS, IT HAS BEEN UNABLE TO RENEW ITS BANK FACILITIES
* BUSINESS DOES NOT HAVE SUFFICIENT FUNDING TO MEET ITS LIABILITIES AS THEY FALL DUE
* CHAIRMAN LUKE JOHNSON EXTENDED UNSECURED, INTEREST-FREE LOAN TO ENSURE JANUARY WAGES PAID TO STAFF WORKING IN ONGOING BUSINESS
* LOAN WILL ASSIST ADMINISTRATORS IN TRADING AS MANY PROFITABLE STORES AS POSSIBLE WHILE A SALE PROCESS IS UNDERTAKEN Source text for Eikon: Further company coverage: