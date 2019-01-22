Bankruptcy News
January 22, 2019 / 5:00 PM / Updated 2 minutes ago

REFILE-BRIEF-Patisserie Holdings Appoints Partners At KPMG As Administrators

1 Min Read

(Refiles to fix typo in headline)

Jan 22 (Reuters) - Patisserie Holdings PLC:

* COMPANY UPDATE

* DIRECTORS HAVE APPOINTED PARTNERS AT KPMG AS ADMINISTRATORS TO COMPANY AND ITS VARIOUS SUBSIDIARIES

* AS A DIRECT RESULT OF SIGNIFICANT FRAUD REFERRED TO IN PREVIOUS ANNOUNCEMENTS, IT HAS BEEN UNABLE TO RENEW ITS BANK FACILITIES

* BUSINESS DOES NOT HAVE SUFFICIENT FUNDING TO MEET ITS LIABILITIES AS THEY FALL DUE

* CHAIRMAN LUKE JOHNSON EXTENDED UNSECURED, INTEREST-FREE LOAN TO ENSURE JANUARY WAGES PAID TO STAFF WORKING IN ONGOING BUSINESS

* LOAN WILL ASSIST ADMINISTRATORS IN TRADING AS MANY PROFITABLE STORES AS POSSIBLE WHILE A SALE PROCESS IS UNDERTAKEN Source text for Eikon: Further company coverage:

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