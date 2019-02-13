Corrections News
February 13, 2019 / 8:31 AM / in 12 hours

REFILE-BRIEF-Parmalat: Italian Court Of Cassation Reserves Right To Rule On Appeal In Citibank Case

1 Min Read

(Refiles to add three bullets with legal case background.)

Feb 13 (Reuters) - Parmalat SpA:

* CITIBANK N.A. PROCEEDINGS TO MAKE DECISION OF SUPERIOR COURT OF NEW JERSEY ENFORCEABLE

* ITALY’S COURT OF CASSATION HAS RESERVED RIGHT TO RULE ON THIS MATTER

* COURT OF APPEALS IN BOLOGNA RULED IN 2014 THAT DECISION OF NEW JERSEY SUPERIOR COURT IN 2008 WAS ENFORCEABLE IN ITALY

* COURT OF APPEALS IN BOLOGNA ASKED PARMALAT TO PAY CITIBANK $431.3 MLN

* PARMALAT APPEALED AGAINST DECISION OF COURT OF APPEALS IN BOLOGNA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below