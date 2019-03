(Adds fourth bullet about FY adj. net profit, adds that net profit in second bullet is group share. Removes “down” from title.)

* FY REVENUE EUR 952.8 MLN VS EUR 819.1 MLN YR AGO

* FY GROUP SHARE NET PROFIT EUR 8.0 MLN VS EUR 12.8 MLN YR AGO

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.12 PER SHARE

* FY ADJUSTED NET PROFIT EUR 11.8 MLN VS PRO-FORMA EUR 8.7 MLN YR AGO