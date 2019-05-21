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May 21, 2019 / 8:19 AM / Updated 2 hours ago

REFILE-BRIEF-Tesco Bank To Cease New Mortgage Lending And Explore Sale Of Mortgage Portfolio

1 Min Read

(Fixes company name in headline)

May 21 (Reuters) - Tesco Personal Finance:

* TESCO PERSONAL FIN TESCO PLC - TPF PLC-NEW MORTGAGE LENDING / MORTGAGE PORTFOLIO

* TESCO PERSONAL FINANCE - TESCO PERSONAL FINANCE PLC TO CEASE NEW MORTGAGE LENDING AND EXPLORE SALE OF MORTGAGE PORTFOLIO

* TESCO PERSONAL FINANCE - EXPLORING COMPLETE TRANSFER OF RELATED BALANCES AND ONGOING ADMINISTRATION OF RELEVANT ACCOUNTS

* TESCO PERSONAL FINANCE - TESCO BANK CURRENTLY SERVES OVER 23,000 CUSTOMERS WITH TOTAL LENDING BALANCES OF £3.7BN

* TESCO PERSONAL FINANCE - HAVE MADE STRATEGIC DECISION TO FOCUS ON SERVING A BROADER RANGE OF CUSTOMERS IN MORE SPECIFIC AREAS

* TESCO PERSONAL FINANCE - PRIORITY IN ANY SALE, IS TO COMPLETE A COMMERCIALLY ACCEPTABLE TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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