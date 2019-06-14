Corrections News
June 12, 2019 / 3:42 PM / Updated an hour ago

CORRECTED-BRIEF-Also Holding Receives Approval To Take Over ABC Data S.A. (June 12)

1 Min Read

(Corrects first bullet point to remove reference to ABC Data as the largest IT distributor in Eastern Europe)

June 14 (Reuters) - Also Holding AG:

* HAS RECEIVED APPROVAL TO TAKE OVER EASTERN EUROPEAN IT DISTRIBUTOR

* UNCONDITIONAL CONSENT OF EUROPEAN COMMISSION FOR ACQUISITION OF EASTERN EUROPEAN DISTRIBUTOR BY ALSO HOLDING AG

* APPROVAL CREATES ESSENTIAL CONDITIONS FOR ALSO’S COMPLETE TAKEOVER OF ABC DATA S.A.’S BUSINESS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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