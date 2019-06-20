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June 20, 2019 / 10:27 PM / Updated an hour ago

CORRECTED-BRIEF-International Data Corp Says Vendor Revenue From Sales Of IT Infrastructure Products For Cloud Environments Grew 11.4% In Q1 2019

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(Corrects typo in headline)

June 20 (Reuters) - International Data Corp:

* INTERNATIONAL DATA CORP - VENDOR REVENUE FROM SALES OF IT INFRASTRUCTURE PRODUCTS FOR CLOUD ENVIRONMENTS GREW 11.4% Y-O-Y IN Q1 2019, REACHING $14.5 BILLION

* IDC - ALSO LOWERED ITS FORECAST FOR TOTAL SPENDING ON CLOUD IT INFRASTRUCTURE IN 2019 TO $66.9 BILLION, WITH SLOWER YEAR-OVER-YEAR GROWTH OF 1.6%

* IDC - VENDOR REVENUE FROM HARDWARE INFRASTRUCTURE SALES TO PUBLIC CLOUD ENVIRONMENTS IN Q1 2019 INCREASED 8.9% YEAR OVER YEAR TO $9.8 BILLION

* IDC - EXPECTS PUBLIC CLOUD IT INFRASTRUCTURE SEGMENT TO COOL DOWN IN 2019 WITH VENDOR REVENUE DROPPING TO $44.5 BILLION, A 2.2% DECREASE FROM 2018 Source text for Eikon:

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