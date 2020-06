(Corrects revenue and operating loss in headline and body text)

June 26 (Reuters) - SOC IMMOBILIERE ET EXPLOIT HOTEL MAJESTI SA:

* H1 REVENUE EUR 18.5 MLN (NOT EUR 18,461) VERSUS EUR 18.8 MLN (NOT EUR 18,813) YEAR AGO

* H1 OPERATING LOSS OF EUR 3.3 MLN (NOT EUR 3,269) VERSUS LOSS OF EUR 2.5 MLN (NOT EUR 2,464) YEAR AGO Source text: bit.ly/2Y9MBrV Further company coverage: (Gdynia Newsroom)