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July 22, 2019 / 4:02 PM / Updated 2 hours ago

CORRECTED-BRIEF-CDPQ Says Deterioration Of SNC-Lavalin's Performance Is A Cause Of Growing Concern

1 Min Read

(Corrects sourcing in headline to “CDPQ”)

July 22 (Reuters) - Caisse de dépôt et placement du Québec:

* CAISSE REACTION TO SNC-LAVALIN STATEMENT

* CDPQ - DETERIORATION OF SNC-LAVALIN’S PERFORMANCE, AS INDICATED IN COMPANY’S STATEMENT ISSUED TODAY, IS A CAUSE OF GROWING CONCERN FOR LA CAISSE

* CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC SAYS “WE NOTE” SNC-LAVALIN’S INTENTION TO MAKE CHANGES TO ASPECTS OF ITS STRATEGY

* CDPQ - SITUATION OF SNC-LAVALIN REQUIRES DECISIVE AND TIMELY ACTION ON PART OF BOARD

* CDPQ SAYS “WE WILL CONTINUE TO FOLLOW CLOSELY” SNC-LAVALIN’S DECISIONS OVER THE COMING WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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