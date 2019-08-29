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August 29, 2019 / 10:06 PM / Updated an hour ago

REFILE-BRIEF-Seachange International Inc Qtrly Revenue Of $18.8 Million Versus $11.9 Million

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(Corrects source text)

Aug 29 (Reuters) - SeaChange International Inc:

* SEACHANGE INTERNATIONAL INC QTRLY REVENUE OF $18.8 MILLION VERSUS $11.9 MILLION

* SEACHANGE INTERNATIONAL INC QTRLY BASIC LOSS PER SHARE $0.00

* SEACHANGE INTERNATIONAL INC - REITERATES FULL YEAR GUIDANCE

* SEACHANGE INTERNATIONAL INC - YOSSI ALONI NAMED CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* SEACHANGE INTERNATIONAL INC - NOW EXPECT CASH TO BE IN THE RANGE OF $22-25 MILLION AT YEAR END Source text: (bit.ly/2Hxta6g) Further company coverage:

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