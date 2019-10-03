REFILE-BRIEF-Clean Seas Seafood Announces Delay In Opening New Farm At Fitzgerald Bay

(Corrects typographical error in headline)
Oct 3 (Reuters) - Clean Seas Seafood Ltd:
* ANNOUNCED A DELAY TO OPENING OF ITS NEW FARM AT FITZGERALD BAY, NEAR WHYALLA
* COMPANY HAS NOW MISSED OPERATING WINDOW TO COMMENCE FARMING THIS YEAR
* CURRENTLY ENGAGING WITH STATE GOVERNMENT AND LOCAL COUNCIL TO PROGRESS OPTIONS FOR USE OF MARINA
* COMPANY WILL CONTINUE TO OPERATE AT ITS FARM SITES IN PORT LINCOLN AND ARNO BAY
* HAS OFFERED TO REDEPLOY WHYALLA BASED EMPLOYEES RECRUITED EARLIER THIS YEAR TO THESE EXISTING SITES Source text for Eikon: Further company coverage: