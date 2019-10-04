Company News
October 4, 2019 / 8:25 PM / Updated 3 hours ago

REFILE-BRIEF-The Meet Group Adopts Tax Benefits Preservation Plan To Preserve Substantial Tax Assets

1 Min Read

(Corrects dateline)

Oct 4 (Reuters) - Meet Group Inc:

* THE MEET GROUP ADOPTS TAX BENEFITS PRESERVATION PLAN TO PRESERVE SUBSTANTIAL TAX ASSETS

* MEET GROUP INC - WILL DISTRIBUTE TO ITS STOCKHOLDERS ONE PREFERRED STOCK PURCHASE RIGHT FOR EACH SHARE OF MEET GROUP’S COMMON STOCK

* MEET GROUP - SHARES OF STOCK ISSUED AFTER OCTOBER 15, RECORD DATE WILL BE ISSUED TOGETHER WITH ASSOCIATED PREFERRED STOCK PURCHASE RIGHTS

* MEET GROUP INC - PREFERRED STOCK PURCHASE RIGHTS AND TAX BENEFITS PRESERVATION PLAN WILL EXPIRE NO LATER THAN OCTOBER 4, 2022

* MEET GROUP INC - UNDER TAX BENEFITS PRESERVATION PLAN, RIGHTS WILL INITIALLY TRADE WITH CO’S COMMON STOCK

* MEET GROUP - TAX ASSETS ASSOCIATED WITH NET OPERATING LOSS CARRYFORWARDS COULD BE UTILIZED IN SOME CIRCUMSTANCES TO OFFSET FUTURE TAXABLE INCOME

* MEET GROUP - DISTRIBUTION OF PREFERRED STOCK PURCHASE RIGHTS PURSUANT TO TAX BENEFITS PRESERVATION PLAN WILL NOT AFFECT CO’S REPORTED EPS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below