Company News
October 10, 2019 / 2:58 PM / Updated 4 hours ago

CORRECTED-BRIEF-Oncosec says China Grand Pharmaceutical And Healthcare Holdings to invest $30 Mln in Co

1 Min Read

(Corrects headline to say “China Grand Pharmaceutical and Healthcare to invest $30 mln in company”, not “to buy China Grand Pharmaceutical and Healthcare for $30 mln”)

Oct 10 (Reuters) - Oncosec Medical Inc

* ONCOSEC ANNOUNCES $30 MILLION USD STRATEGIC INVESTMENT AT A PREMIUM TO MARKET BY CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS (CGP) IN CONNECTION WITH EXCLUSIVE LICENSE TO TAVO™ IN GREATER CHINA AND 35 OTHER ASIAN COUNTRIES

* ONCOSEC MEDICAL INC - ONCOSEC WILL RECEIVE A $30 MILLION INVESTMENT FROM CGP AND ITS AFFILIATE SIRTEX AT $2.50 PER SHARE

* ONCOSEC MEDICAL INC - UPON DEAL CLOSE, CGP AND SIRTEX TOGETHER WILL HOLD 53% OF ONCOSEC COMMON SHARES

* ONCOSEC MEDICAL - CGP HAS A 12-MONTH OPTION TO OFFER TO ACQUIRE REMAINING SHARES OF ONCOSEC AT GREATER OF $4.50 PER SHARE OR 110% OF MARKET PRICE

* ONCOSEC MEDICAL -SIRTEX TO AID CO WITH PRE-MARKETING ACTIVITIES FOR TAVO &VLA FOR LOW SINGLE-DIGIT ROYALTIES ON TAVO &VLA NET SALES OUTSIDE TERRITORY Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below