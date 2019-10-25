CORRECTED-BRIEF-Essity Q3 Adjusted EBITA Sek 4.18 Billion

(Corrects Q3 sales in the penultimate bullet to SEK 32.57 bln from SEK 29.64 bln)
Oct 25 (Reuters) - Essity AB (publ):
* QUARTER WAS CHARACTERIZED BY STRONG DEVELOPMENT IN TERMS OF GROWTH AND PROFITABILITY
* ALL BUSINESS AREAS DEMONSTRATED HEALTHY GROWTH DUE TO IMPLEMENTED PRICE INCREASES, A BETTER MIX AND HIGHER VOLUMES.
* GROWTH WAS STRENGTHENED BY INNOVATIONS AND INVESTMENTS IN SALES AND MARKETING ACTIVITIES.
* WE CONTINUED OUR SUCCESSFUL INNOVATION WORK TO INCREASE CUSTOMER AND CONSUMER VALUE AND REDUCE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT
* TOTAL COST SAVINGS AMOUNTED TO SEK 271M DURING QUARTER, OF WHICH SEK 179M WAS RELATED TO GROUP-WIDE COST-SAVINGS PROGRAM.
* WE HAVE CHANGED OUR AMBITION TO ACHIEVE SEK 600-700M IN ONGOING SAVINGS AND SEK 1.2-1.3BN IN TOTAL COST SAVINGS FOR FULL-YEAR 2019
* EARNINGS WERE POSITIVELY IMPACTED BY HIGHER PRICES, A BETTER MIX, HIGHER VOLUMES, LOWER RAW MATERIAL AND ENERGY COSTS AND COST SAVINGS
* STOCK REVALUATIONS, DUE TO LOWER RAW MATERIAL PRICES, AND HIGHER DISTRIBUTION COSTS HAD A NEGATIVE IMPACT ON EARNINGS
* Q3 NET SALES 32.57 BILLION (REFINTIV POLL AT SEK 31.6 BILLION)
* Q3 ADJUSTED EBITA SEK 4.18 BILLION (REFINITIV POLL AT SEK 3.84 BILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)