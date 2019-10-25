Corrections News
October 25, 2019 / 12:10 PM / Updated 2 hours ago

CORRECTED-BRIEF-IHH Healthcare Says In Talks Regarding Hospital Investments In India

1 Min Read

(Corrects headline to say IHH is in talks about its investments in Indian hospitals, not specifically stake sales)

Oct 25 (Reuters) - IHH Healthcare Bhd:

* RESPONDS TO ARTICLES REPORTING THAT IHH IS IN TALKS TO SELL HOSPITAL STAKES IN INDIA

* CLARIFIES CO CONSTANTLY REVIEWS & ASSESSES THE STRATEGIC DIRECTION OF THE GROUP’S INVESTMENTS

* THERE HAVE BEEN DISCUSSIONS ON THE STRATEGIC DIRECTIONS BUT NO DEFINITIVE DECISIONS HAVE BEEN MADE

* NO DEFINITIVE DECISIONS HAVE BEEN MADE IN RELATION TO INVESTMENTS IN RAVINDRANATH GE MEDICAL ASSOCIATES & CONTINENTAL HOSPITALS Source: bit.ly/2Ng8QZ2 Further company coverage:

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