Company News
November 26, 2019 / 10:48 PM / Updated 5 hours ago

CORRECTED-BRIEF-Professional Diversity Network Says PDN China Received Seizure Decision Notice From Guangzhou City Police Dept

1 Min Read

(Corrects to add source text)

Nov 26 (Reuters) - Professional Diversity Network Inc :

* PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK - ON NOV. 25, PDN CHINA RECEIVED SEIZURE DECISION NOTICE FROM POLICE DEPARTMENT OF GUANGZHOU CITY

* PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK INC - OPERATIONS OF PDN CHINA ARE SUSPENDED FOR NOW.

* PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK INC - CO IS ACTIVELY INVESTIGATING SITUATION AND EXPLORING ALTERNATIVES

* PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK - NOTICE STATED THAT IT IS NECESSARY TO SEIZE ASSETS OF PDN CHINA IN CONNECTION WITH A CRIMINAL INVESTIGATION Source text: (bit.ly/33lFler) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below