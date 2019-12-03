Bonds News
December 3, 2019 / 5:19 PM / Updated 38 minutes ago

CORRECTED-BRIEF-Wisconsin Electric Power Files Prospectus Supplement Related To A Potential Debentures Offering

1 Min Read

(Corrects sourcing to “Wisconsin Electric Power Co”, not “WEC Energy Group Inc”)

Dec 3 (Reuters) - Wisconsin Electric Power Co:

* WISCONSIN ELECTRIC POWER CO FILES PROSPECTUS SUPPLEMENT RELATED TO A POTENTIAL DEBENTURES OFFERING; SIZE NOT DISCLOSED - SEC FILING

* WISCONSIN ELECTRIC POWER CO - THE DEBENTURES WILL BE ISSUED ONLY IN DENOMINATIONS OF $1,000 AND MULTIPLES OF $1,000

* WISCONSIN ELECTRIC POWER CO - DO NOT INTEND TO APPLY FOR LISTING OF THE DEBENTURES ON ANY SECURITIES EXCHANGE OR AUTOMATED QUOTATION SYSTEM Source text for Eikon: (bit.ly/2Ya2EHh) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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