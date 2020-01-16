Financials
January 16, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

POWTÓRZONA-W SKRÓCIE-mBank zwiększył rezerwę na kredyty frankowe do 293 mln zł w IV kw. 2019

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(Poprawiono zapis milionów w depeszy na “mln” z “million”.)

16 stycznia (Reuters) - mBank SA:

* REZERWA PORTFELOWA NA RYZYKO ZWIĄZANE Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI W UMOWACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I MIESZKANIOWYCH INDEKSOWANYCH KURSEM CHF, UTWORZONA W IV KW.2019 R WYNOSI 293 MLN ZŁ

* NEGATYWNY WPŁYW PRZEDTERMINOWYCH SPŁAT KREDYTÓW DETALICZNYCH NA WYNIK BRUTTO BANKU W IV KWARTALE 2019 R. WYNIÓSŁ 78 MLN ZŁ

* Z TEJ KWOTY 68 MLN ZŁ POMNIEJSZYŁO WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK, A 10 MLN ZŁ POWIĘKSZYŁO POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

* WIĘKSZOŚĆ TEGO WPŁYWU MA CHARAKTER JEDNORAZOWY I NIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W PRZYSZŁYCH KWARTAŁACH Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

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