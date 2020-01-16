POWTÓRZONA-W SKRÓCIE-mBank zwiększył rezerwę na kredyty frankowe do 293 mln zł w IV kw. 2019

(Poprawiono zapis milionów w depeszy na “mln” z “million”.)
16 stycznia (Reuters) - mBank SA:
* REZERWA PORTFELOWA NA RYZYKO ZWIĄZANE Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI W UMOWACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I MIESZKANIOWYCH INDEKSOWANYCH KURSEM CHF, UTWORZONA W IV KW.2019 R WYNOSI 293 MLN ZŁ
* NEGATYWNY WPŁYW PRZEDTERMINOWYCH SPŁAT KREDYTÓW DETALICZNYCH NA WYNIK BRUTTO BANKU W IV KWARTALE 2019 R. WYNIÓSŁ 78 MLN ZŁ
* Z TEJ KWOTY 68 MLN ZŁ POMNIEJSZYŁO WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK, A 10 MLN ZŁ POWIĘKSZYŁO POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
* WIĘKSZOŚĆ TEGO WPŁYWU MA CHARAKTER JEDNORAZOWY I NIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W PRZYSZŁYCH KWARTAŁACH Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)