BRIEF- Sligro Food Group FY Net Profit Down 88% Y/Y

Jan 23 (Reuters) - SLIGRO FOOD GROUP NV:
* EXPECTS LIMITED OVERALL MARKET GROWTH IN 2020 DUE TO THE COMBINATION OF SOME PRICE INFLATION AND SLIGHTLY DECLINING VOLUMES
* DE KWEKER WILL ADD APPROXIMATELY €55 MILLION IN FURTHER INORGANIC NET SALES GROWTH IN H1 OF 2020, AND EXPECTS TO LARGELY COMPLETE INTEGRATION OF COMPANY
* FY NET SALES EUR 2.40 BLN VS PREVIOUSLY REPORTED EUR 2.39 BLN
* EBIT FOR 2019 CAME IN AT EUR 44 MILLION, STAYING WITHIN THE PREVIOUSLY COMMUNICATED BANDWIDTH
* FREE CASH FLOW IN 2019 AT EUR 36 MLN VS EUR 102 MLN YR AGO
Source text : bit.ly/37kbhmp
Further company coverage: (Gdansk Newsroom)