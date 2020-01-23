BRIEF-LEM Holding: New Initiatives For Operations In Switzerland And In Malaysia

Jan 23(Reuters) - LEM HOLDING SA:
* ANNOUNCES NEW INITIATIVES FOR OPERATIONS IN SWITZERLAND AND IN MALAYSIA
* CHANGING ROLE OF HEADQUARTERS (HQ) RESULTS IN LOSS OF 21 JOBS IN GENEVA
* NEW GENEVA HQ PURPOSE BUILT FOR AROUND 250 EMPLOYEES, INCLUDING R&D DEPARTMENT, TO OPEN IN 2021
* SWISS HOLDING COMPANY TO TRANSFER FROM FRIBOURG TO GENEVA
* INVESTMENT IN MALAYSIA PRODUCTION FACILITY TO SERVE CUSTOMERS WORLDWIDE FROM 2021
* CHANGES TO ITS LEGAL STRUCTURE TO REDUCE COMPLEXITY AND SIMPLIFY INTERNAL PROCESSES
* MERGER OF LEM INTERNATIONAL SA AND LEM SWITZERLAND SA ON 30 JUNE 2020
* RELOCATION WILL NOT RESULT IN ANY JOB LOSSES, BUT RATHER RELOCATION OF SOME STAFF TO GENEVA
Source text for Eikon:
Further company coverage:
Gdansk Newsroom